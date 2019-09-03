Збірна України з футболу отримала титульного спонсора

Компанія "Епіцентр К" та Українська асоціація футболу підписали договір, згідно з яким "Епіцентр К" став титульним спонсором національної збірної України.

Нова угода стане продовженням тривалої історії співпраці двох організацій. Перший договір про співробітництво між УАФ (тоді ФФУ) та мережею торгових центрів "Епіцентр" було підписано у 2013 році. Саме з назвою цього титульного спонсора на формі синьо-жовті виходили на поєдинки проти Англії та Польщі у групі відбору на ЧС-2014 та матчі плей-офф із Францією.

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Термін нового контракту — 3,5 року, відтак він діятиме і на два наступні великі турніри – Чемпіонат Європи 2020 та Чемпіонат світу 2022. Та варто нагадати, що титульний спонсор буде розміщений лише на тренувальній формі збірної. У матчах на формі збірної немає згадок про спонсорів.



Підписання угоди про спонсорство між "Епіцентр К" та збірною України

Компанія буде розігрувати та дарувати фанатську атрибутику, квитки та тури на матчі. Для відвідувачів ТЦ влаштовуватимуть цікаві футбольні події, щоб популяризувати український футбол та здоровий спосіб життя.

Варто додати, що компанія "Епіцентр К" належить подружжю Олександру та Галині Герегам.

Хто такий Олександр ГерегаОлександр Герега – віцепрезидент Української асоціації футболу. За даними ЗМІ, саме він заплатив призові футболістам збірної України U-20, які стали чемпіонами світу.



У квітні 2019 року була інформація, що він планує купити львівські "Карпати". Однак справа до купівлі так і не дійшла.



З 2013 року – президент Федерації важкої атлетики України.



У 2012 році був обраний народним депутатом від 192-го виборчого округу. Увійшов у фракцію "Партії регіонів" у Верховній Раді. Його дружина Галина, яка до цього була секретарем Київради, балотувалася у Києві, але програла вибори у своєму окрузі представнику ВО "Свобода" Андрію Іллєнку.



16 січня 2014 року Олександр Герега проголосував за "диктаторські закони". Після втечі Віктора Януковича 21 лютого вийшов з фракції "Партії регіонів". У жовтні 2014 року був знову обраний депутатом Верховної Ради. Під час первиборів до Верховної ради у липні 2019 року як самовисуванець переміг на окрузі №192 на Хмельниччині.



Статки Олександра та Галини Герег у 2017 році оцінювали у 688 мільйонів доларів.