Національна збірна України з футболу проведе відкрите тренування на НСК "Олімпійський".

Зустріч із вболівальниками відбудеться 2 вересня. Початок – о 18.00.

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Найближчі матчі збірної України – проти Литви (7 вересня) в рамках кваліфікації Євро-2020 і товариська зустріч з Нігерією (10 вересня).

Раніше гловний тренер національної команди України Андрій Шевченко оприлюднив список із 24-х гравців, викликаних для підготовки та участі у відбірному матчі до Євро-2020 проти збірної Литви та товариській зустрічі з командою Нігерії.