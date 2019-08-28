Збірна України з футболу проведе відкрите тренування на НСК "Олімпійський"

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Збірна України з футболу
Збірна України з футболу / УАФ

Національна збірна України з футболу проведе відкрите тренування на НСК "Олімпійський".

 Зустріч із вболівальниками відбудеться 2 вересня. Початок – о 18.00.

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Найближчі матчі збірної України – проти Литви (7 вересня) в рамках кваліфікації Євро-2020 і товариська зустріч з Нігерією (10 вересня).

Раніше гловний тренер національної команди України Андрій Шевченко оприлюднив список із 24-х гравців, викликаних для підготовки та участі у відбірному матчі до Євро-2020 проти збірної Литви та товариській зустрічі з командою Нігерії.

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Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу
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