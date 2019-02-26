Збірна України з футболу розгромила Хорватію на престижному турнірі

У своєму першому матчі на турнірі Croatia Womens Cup 2019 жіноча збірна України з футболу переграла збірну Хорватії з рахунком 4:0.

Хорватія — Україна 0:4

Голи: Андрухів, 3, 24, 85, Апанащенко, 9

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Підопічні Наталії Зінченко проведуть на турнірі ще два матчі – проти Словенії (2 березня) та стиковий поєдинок із командою іншої групи (4 березня), повідомляє сайт Федерації футболу України.

Цей збір стане для нашої команди одним з етапів підготовки до старту у відбірному турнірі Євро-2021, суперниками українок в якому будуть Німеччина, Ірландія, Греція й Чорногорія.

У півфіналі футзального Євро серед жінок збірній України не вдалося виграти у господарок турніру, збірної Португалії – 1:5.

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