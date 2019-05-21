Збірна України з футболу U-20 провела перше тренування перед ЧС-2019: фото

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​Збірна України U-20 перед ЧС-2019
​Збірна України U-20 перед ЧС-2019 / ФФУ

У понеділок, 20 травня збірна України U-20 у рамках підготовки до стартового матчу на чемпіонаті світу, проти збірної США, провела своє перше тренування.

За день до цього, Андрій Лунін приєднався до збірної України U-20 в Польщі і допоможе команді на молодіжному чемпіонаті світу.

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Погода в Польщі виявилася сприятливою для виконання різноманітних завдань, що давали своїм гравцям тренери. Незважаючи на переліт, тренування пройшло у жвавому темпі.


Збірна України U-20 провела перше тренування перед ЧС-2019 // Фото: ФФУ

До слова, чемпіонат світу U-20 пройде в Польщі з 23 травня по 15 червня. Збірна України в груповому раунді зустрінеться з командами США (24 травня), Катару (27 травня) і Нігерії (30 травня).

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Збірна України з футболу
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