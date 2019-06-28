Збірна України з футболу в напруженому матчі програла Португалії у півфіналі ЄІ-2019

Збірна України поступилася Португалії (2:3) в півфіналі турніру з пляжного футболу в рамках Європейських ігор.

Португалія – Україна 3:2 (екстра-тайм)

Голи: Сараїва, Коїмбра, Мартінш – Корнійчук, Заворотний

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"Синьо-жовті" вигравали у іменитого опонента після другого періоду з рахунком 2:1, але в третій 12-хвилинці пропустили вдруге та, як наслідок, гра перейшла в додатковий час.

В екстратаймі "Європейські бразильці" ще одного разу відправили ігрове знаряддя у сітку нашої команди та здобули перемогу з рахунком 3:2. У складі української команди забитими голами відзначилися Олександр Корнійчук та Ярослав Заворотний.

Збірна України в матчі за бронзу зустрінеться зі Швейцарією. Медальні матчі Європейських ігор заплановані на суботу, 29 червня.

Нагадаємо, збірна України посіла друге місце за підсумками групового етапу, по черзі обігравши Італію (5:4 пен.) та Іспанію (6:4), але поступившись Росії (1:5).

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