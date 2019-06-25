Збірна України з футболу в серії пенальті здобула першу перемогу на Європейських іграх

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Збірна України з пляжного футболу
Збірна України з пляжного футболу / aif.ua

Збірна України з пляжного футболу перемогою розпочала груповий раунд змагань на ΙΙ Європейських іграх у Мінську.

Україна – Італія 4:4 (4:3 пен.)
Голи України: Неруш, Медвідь, Пачев (2)

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У стартовому турі очолювана Євгеном Вареницею команда перемогла в серії післяматчевих пенальті збірну Італії.

По ходу матчу українцям довелося відіграватися з рахунку 0:2 і 1:3, але в третьому періоді їм вдалося вирівняти становище.

Проте, італійцям вдалося знову вийти вперед, але за 4 хвилини до кінця Роман Пачев зрівняв рахунок і перевів гру в екстра-тайм, в якому голів не відбулося, а в серії пенальті точнішими були українці.

До півфіналу турніру вийдуть дві кращі команди. Інші збірні розіграють між собою п'яте-восьме місця. Фінальний поєдинок відбудеться 29 червня

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Теги: Новини Спорту Спорт Збірна України з футболу Європейські ігри 2019 Футбол
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