Збірна України з футболу здолала Іспанію на Європейських іграх

Збірна України з пляжного футболу обіграла команду Іспанії з рахунком 6:4 у другому турі групового етапу Європейських ігор-2019.

Іспанія – Україна 4:6

Голи України: Неруш, Ігор Борсук, Корнійчук, Андрій Борсук, Пачев (2)

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Матч вийшов дуже подієвим і багатим на голи. По ходу поєдинку кілька разів змінювався лідер, проте українці провели більш якісно кінцівку і перемогли з рахунком 6:4.

Цікаво, що в іншому матчі групи B Італія обіграла Росію з рахунком 4:2. В попередньому матчі Україна перемогла Італію у серії пенальті.

Таким чином, Україна очолює турнірну таблицю групи з 4 очками. "Синьо-жовті" на один пункт випереджають Італію і на два – Іспанію. У Росії 0 очок. У півфінал вийдуть дві найкращі команди квартету.

Наступний матч команда Євгена Варениці проведе вже у четвер, 27 червня, проти збірної Росії.

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