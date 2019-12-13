Збірна України з футболу зіграє товариський матч з Кіпром вдома: де і коли

Першу половину 2020 року збірна України присвятить підготовці до Євро-2020. Вже офіційно відомо про перші два товариські матчі, які зіграють українці. Однак "синьо-жовті" проведуть ще три ігри.

Нагадаємо, збірна України 27 березня зіграє з Францією, а 31 березня – з Польщею. Обидва матчі відбудуться на виїзді. Щодо матчів з французами, то поки місце проведення невідоме. З поляками зіграє у Хожуві.

Ще три матчі збірна України проведе вже ближче до початку Євро-2020. За даними zbirna.com, 26 травня збірна України зіграє проти Кіпру. Матч може відбутися в Харкові (саме там наша команда готуватиметься до матчів Чемпіонату Європи).

Ще два поєдинки пройдуть 2 і 7 червня. На даний момент ведуться переговори з можливими суперниками.