Збірна України з футболу зіграє товариський матч з Кіпром вдома: де і коли
Першу половину 2020 року збірна України присвятить підготовці до Євро-2020. Вже офіційно відомо про перші два товариські матчі, які зіграють українці. Однак "синьо-жовті" проведуть ще три ігри.
Нагадаємо, збірна України 27 березня зіграє з Францією, а 31 березня – з Польщею. Обидва матчі відбудуться на виїзді. Щодо матчів з французами, то поки місце проведення невідоме. З поляками зіграє у Хожуві.
Ще три матчі збірна України проведе вже ближче до початку Євро-2020. За даними zbirna.com, 26 травня збірна України зіграє проти Кіпру. Матч може відбутися в Харкові (саме там наша команда готуватиметься до матчів Чемпіонату Європи).
Ще два поєдинки пройдуть 2 і 7 червня. На даний момент ведуться переговори з можливими суперниками.
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