Збірна України з футзалу розгромила Сербію з непристойним рахунком

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Жіноча збірна України з футзалу
Жіноча збірна України з футзалу / АФУ

У вівторок, 1 жовтня, жіноча збірна України з футзалу провела товариський матч з національною командою Сербії.

Підопічні Олега Шайтанова переграли суперниць у кожному з таймів, завершивши зустріч комфортною перемогою – 7:0.

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Шість забитих м’ячів в активі українських спортсменок, також автоголом відзначилася сербка Барбара Ізгаревіч.

Друге протистояння між жіночими збірними Сербії та України відбудеться завтра у Лазареваці. Початок о 19:00 за Києвом.

Спорт 24 писав, що збірна Україна з мініфутболу вдало стартувала на чемпіонаті світу в Австралії. "Синьо-жовті" обіграли Ліван у першому матчі групового етапу.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Футзал
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