Збірна України з футзалу увійшла в топ-10 кращих команд Європи

В УЄФА оприлюднили підсумковий рейтинг футзальних збірних за рік, що завершується. Збірна України посіла в ньому шосте місце.

Окрім України, в першій десятці опинилися і дві суперниці збірної України у відборі на Чемпіонат світу 2020 року. На першому місці збірна Іспанії, а одразу за Україною сьому сходинку займає збірна Сербії. Щодо Франції, то команда на 15-й сходинці.

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Саме Сербія прийме матчі еліт-раунду відбору ЧС-2020, де зіграє збірна України. Поєдинки квартету B пройдуть 1-4 лютого в сербському місті Ніші. Переможці кожної із чотирьох груп напряму потраплять на чемпіонат світу. Команди, які посядуть у групах другі місця, вийдуть до плей-офф, в якому будуть розіграні ще дві путівки на мундіаль. Стикові матчі заплановані на 9-е та 12 квітня 2020 року. Протистояння буде двоматчевим. У разі участі у плей-офф збірна України зустрінеться з представником групи A й перший поєдинок проведе вдома (9 квітня), а матч-відповідь – у гостях (12 квітня).