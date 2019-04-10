Збірна України з футзалу всуху розгромила Хорватію у товариському матчі

В рамках підготовки до основного раунду відбору на ЧС-2020 українська збірна провела другий товариський матч проти Хорватії.

Україна – Хорватія 3:0

Голи: Шотурма, 8, Фаренюк, 13, Журба, 31 (пен.)

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Україна вийшла вперед на 8 хвилині матчу після точного удару Петра Шотурми. Через п'ять хвилин Артем Фаренюк подвоїв перевагу господарів майданчика, зігравши на добиванні. В середині другого тайму Сергій Журба заробив пенальті і сам же його реалізував.

Зазначимо, що в другому раунді кваліфікації на чемпіонат світу-2020 збірна України зіграє проти Словенії, Македонії та Косово. Ігри пройдуть з 22-го по 27 жовтня.

Спорт 24 пиав, що у першому товариському матчі Україна і Хорватія не зуміли визначити переможця, зігравши внічию 1:1.

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