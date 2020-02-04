Збірна України з футзалу зіграла внічию з Францією в еліт-раунді відбору на ЧС-2020

Збірна України з футзалу провела останній матч у відбірковій кампанії чемпіонату світу 2020 року, який пройде в Литві. Українці зігравли внічию проти збірної Франції.

Франція – Україна 2:2

Голи: Мухудін, 10, Рамірес, 13 (пен.) – Журба, 7, Педяш, 29

Матч проти Франції нічого не вирішував для обох команд (обидві збірні позбулися навіть гіпотетичних шансів на вихід з групи), і тому перетворився на спаринг з підвищеною відповідальністю.

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Українці повели в рахунку на 7-й хвилині матчу зусиллями Сергія Журби. Франція ще до перерви відігралася і вийшла вперед.

В середині другого тайму Олександр Педяш встановив остаточний рахунок зустрічі – 2:2.

Україна набрала одне очко і завершила відбірковий турнір на останньому місці турнірної таблиці. Раніше команда Косенка поступилася Сербії (2:5) і програла Іспанії (1:3).

Нагадаємо, що переможець групи безпосередньо вийде на світову першість. Команда, яка зайняла друге місце, зіграє в плей-офф, в якому розіграють ще дві путівки на чемпіонат світу.