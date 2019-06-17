Збірна України з гандболу пробилася на чемпіонат Європи 2020 року

Чоловіча збірна України з гандболу в останньому турі відбору на Євро-2020 на виїзді програла збірній Чорногорії 21:27. Тим самим "синьо-жовті" пропустили балканців вперед у турнірній таблиці, але зуміли вийти на Євро.

Чорногорія – Україна 27:21 (12:7)

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У матчі 6-го туру групи 8 Чорногорія та Україна вирішували, хто відправиться на чемпіонат Європи з другого місця. Данія забронювала собі першу сходинку.

Матч, який відбувався на території Чорногорії, агресивніше розпочали господарі. Зрештою, вони домінували впродовж всього матчу й не дозволили українцям жодного разу вийти вперед. Таким чином, Чорногорія здобула впевнену перемогу.

У підсумковій таблиці українці посіли третє місце, що все ж дозволило вийти до фінальної частини чемпіонату Європи. Збірна Сергія Бебешка пробилася на Євро, потрапивши в число чотирьох кращих команд, які зайняли треті місця у своїх відбіркових групах.

Це буде перший великий турнір для національної команди з 2010 року.

14-й чемпіонат Європи з гандболу серед чоловіків пройде одночасно в трьох країнах Австрії, Норвегії, Швеції з 9 до 26 січня 2020 року. Вперше в турнірі братимуть участь 24 європейські збірні.