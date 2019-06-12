Збірна України з гандболу у драматичному матчі програла чинним чемпіонам світу

У середу, 12 червня, збірна України з гандболу в рамках відбору на чемпіонат Європи-2020 зіграла п'ятий матч групового турніру.

У київському Палаці спорту українці поступилися в три м'ячі чинним чемпіоном світу, збірній Данії.

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Підопічні Сергія Бебешка, незважаючи на кадрові проблеми, дали іменитому супернику справжній бій. Поступаючись по ходу першого тайму в чотири м'ячі, наші хлопці змогли вирівняти ситуацію і піти на перерву, ведучи в рахунку – 15:14.

Після ж відновлення гри більш досвідчені данці, незважаючи на прекрасну гру у воротах нашого голкіпера Геннадія Комка, все ж змогли схилити шальки терезів на свою користь – фінальна сирена зафіксувала рахунок 33:30 на користь гостей, що дозволило скандинавам достроково кваліфікуватися у фінальний турнір чемпіонату Європи .

За два тури до кінця кваліфікаційного турніру обидві команди мали по 6 очок. Після очного матчу, Данія вийшла вперед та має 9 очок.

У неділю, 16 червня, "жовто-сині" проведуть вирішальний матч за вихід у фінальну частину першості Старого Світу, і на виїзді зіграють з Чорногорією.

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