Збірна України з гандболу у драматичному матчі програла чинним чемпіонам світу

1
Збірна України з гандболу
Збірна України з гандболу / Фото з відкритих джерел

У середу, 12 червня, збірна України з гандболу в рамках відбору на чемпіонат Європи-2020 зіграла п'ятий матч групового турніру.

У київському Палаці спорту українці поступилися в три м'ячі чинним чемпіоном світу, збірній Данії.

Читайте також: "Мотор" обіграв ZTR та виграв Кубок України з гандболу

Підопічні Сергія Бебешка, незважаючи на кадрові проблеми, дали іменитому супернику справжній бій. Поступаючись по ходу першого тайму в чотири м'ячі, наші хлопці змогли вирівняти ситуацію і піти на перерву, ведучи в рахунку – 15:14.

Після ж відновлення гри більш досвідчені данці, незважаючи на прекрасну гру у воротах нашого голкіпера Геннадія Комка, все ж змогли схилити шальки терезів на свою користь – фінальна сирена зафіксувала рахунок 33:30 на користь гостей, що дозволило скандинавам достроково кваліфікуватися у фінальний турнір чемпіонату Європи .

За два тури до кінця кваліфікаційного турніру обидві команди мали по 6 очок. Після очного матчу, Данія вийшла вперед та має 9 очок.

У неділю, 16 червня, "жовто-сині" проведуть вирішальний матч за вихід у фінальну частину першості Старого Світу, і на виїзді зіграють з Чорногорією.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
сьогодні
16997
Теги: Гандбол Спорт
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Руїс після перемоги в бою з Джошуа отримав кумедний подарунок від WBC: фото
сьогодні 17:08 Руїс після перемоги в бою з Джошуа отримав кумедний подарунок від WBC: фото
162
Футболісти збірної України U-20, які підкорюють світ: хто вони такі
сьогодні 16:43 Футболісти збірної України U-20, які підкорюють світ: хто вони такі
Михайло Гема 962
Не лише Жан Беленюк: хто зі спортсменів балотується до Верховної Ради
10 червня 21:00 Не лише Жан Беленюк: хто зі спортсменів балотується до Верховної Ради
Ігор Саджениця 1337
Затверджено календар матчів УПЛ: "Динамо" та "Шахтар" зіграють у третьому турі
сьогодні 16:17 Затверджено календар матчів УПЛ: "Динамо" та "Шахтар" зіграють у третьому турі
393
За збірну України U-20 грає футболіст, чий батько героїчно загинув у війні на Донбасі
сьогодні 13:59 За збірну України U-20 грає футболіст, чий батько героїчно загинув у війні на Донбасі
1676
Новини
Більше новин
Залиште відгук