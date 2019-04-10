Збірна України з гандболу впевнено перемогла Фарерські острови у відборі на Євро-2020

12 Читать новость на русском
Збірна України з гандболу впевнено перемогла Фарерські острови у відборі на Євро-2020

10 квітня чоловіча збірна України з гандболу зіграла зі збірною Фарерських островів у відборі на чемпіонат Європи-2020. І здобула впевнену перемогу у стінах столичного Палацу спорту.

Підопічні олімпійського чемпіона Сергія Бебешка розгромили Фарерські острови 30:19. Хоча початок матчу не можна було назвати легким для українців. Їх суперники вдало атакували тож на майданчику точилася рівна боротьба.

Читайте також: "Таке враження, що я йду в президенти": Світоліна покепкувала з виборів в Україні

Але тривало так і не довго. І вже всередині першого тайму фарерці дещо підсіли, що дозволило нашим гандболістам піти у відрив – 17:12 за підсумками першої половини зустрічі.

У другому таймі українці довели матч до логічного завершення – 30:19.

Таким чином, Україна набрала чотири очки в групі (після трьох зіграних матчів). У разі виїзної перемоги над Фарерами 13 квітня може достроково забронювати собі місце серед учасників Євро-2020. Та для цього також необхідно, щоб Данія двічі обіграла Чорногорію.

Окрім матчу з Фарерськими островами, українці проведуть ще два матчі. 12 червня у київському Палаці спорту вони зіграють проти Данії, а 16 червня – на виїзді проти Чорногорії.

blog_ava
Зеленський вирішив не здавати аналізи представникам VADA
сьогодні
4436
Теги: Спорт Новини Спорту Гандбол
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ентоні "Мільйон доларів" Кролла – хто такий наступний суперник Василя Ломаченка
сьогодні 16:30 Ентоні "Мільйон доларів" Кролла – хто такий наступний суперник Василя Ломаченка
Михайло Гема 389
"Ліверпуль" комфортно здолав "Порту": відео
сьогодні 08:10 "Ліверпуль" комфортно здолав "Порту": відео
587
У яких образах український боксер Денис Берінчик виходить на бій: фото та відео
9 квітня 17:42 У яких образах український боксер Денис Берінчик виходить на бій: фото та відео
534
"Шахтар" отримав літак у клубних кольорах: фото
9 квітня 17:26 "Шахтар" отримав літак у клубних кольорах: фото
767
Конор МакГрегор вляпався у черговий гучний скандал
9 квітня 14:41 Конор МакГрегор вляпався у черговий гучний скандал
427
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук