Збірна України з гандболу впевнено перемогла Фарерські острови у відборі на Євро-2020

10 квітня чоловіча збірна України з гандболу зіграла зі збірною Фарерських островів у відборі на чемпіонат Європи-2020. І здобула впевнену перемогу у стінах столичного Палацу спорту.

Підопічні олімпійського чемпіона Сергія Бебешка розгромили Фарерські острови 30:19. Хоча початок матчу не можна було назвати легким для українців. Їх суперники вдало атакували тож на майданчику точилася рівна боротьба.

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Але тривало так і не довго. І вже всередині першого тайму фарерці дещо підсіли, що дозволило нашим гандболістам піти у відрив – 17:12 за підсумками першої половини зустрічі.

У другому таймі українці довели матч до логічного завершення – 30:19.

Таким чином, Україна набрала чотири очки в групі (після трьох зіграних матчів). У разі виїзної перемоги над Фарерами 13 квітня може достроково забронювати собі місце серед учасників Євро-2020. Та для цього також необхідно, щоб Данія двічі обіграла Чорногорію.

Окрім матчу з Фарерськими островами, українці проведуть ще два матчі. 12 червня у київському Палаці спорту вони зіграють проти Данії, а 16 червня – на виїзді проти Чорногорії.