Збірна України з гандболу здобула третю поспіль перемогу у відборі на Євро-2020

Чоловіча збірна України з гандболу продовжує боротьбу за вихід на Євро-2020. У матчі відбору проти Фарерських острів українська команда здобула непросту перемогу 27:26.

Фарерські острови – Україна 26:27 (14:15, 12:12)

Читайте також: Український клуб програв в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та вилетів з турніру

Матч тримав у напрузі з першої і до останньої хвилини. Українці, програючи 23:24 завдяки голам досвідчених Гурковського, Жукова, Остроушка і Онуфрієнка вийшли вперед 27:25, і незважаючи на пропущений м'яч на останніх секундах, утримали переможний результат.

Це дозволило Україні як мінімум до матчу Данія – Чорногорія стати одноосібним лідером відбіркової групи, поліпшивши свої шанси вийти до фінальної частини.

Нагадаємо, в 3 турі українська збірна розгромила Фарери в домашньому матчі з рахунком 30:19.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram