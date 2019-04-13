Збірна України з гандболу здобула третю поспіль перемогу у відборі на Євро-2020

101 Читать новость на русском
Збірна України з гандболу
Збірна України з гандболу / Олена Гришина

Чоловіча збірна України з гандболу продовжує боротьбу за вихід на Євро-2020. У матчі відбору проти Фарерських острів українська команда здобула непросту перемогу 27:26.

Фарерські острови – Україна 26:27 (14:15, 12:12)

Читайте також: Український клуб програв в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та вилетів з турніру

Матч тримав у напрузі з першої і до останньої хвилини. Українці, програючи 23:24 завдяки голам досвідчених Гурковського, Жукова, Остроушка і Онуфрієнка вийшли вперед 27:25, і незважаючи на пропущений м'яч на останніх секундах, утримали переможний результат.

Це дозволило Україні як мінімум до матчу Данія – Чорногорія стати одноосібним лідером відбіркової групи, поліпшивши свої шанси вийти до фінальної частини.

Нагадаємо, в 3 турі українська збірна розгромила Фарери в домашньому матчі з рахунком 30:19.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
13 квітня
7892
Теги: Спорт Новини Спорту Гандбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Олександрія" без проблем здолала "Львів" на виїзді: відео голів
13 квітня 21:20 "Олександрія" без проблем здолала "Львів" на виїзді: відео голів
232
Російський футболіст забив кумедний гол з 30 метрів у власні ворота: відео
13 квітня 18:18 Російський футболіст забив кумедний гол з 30 метрів у власні ворота: відео
8232
Збірна України з футболу хоче провести спаринг перед відбором до Євро-2020: хто суперник
13 квітня 16:44 Збірна України з футболу хоче провести спаринг перед відбором до Євро-2020: хто суперник
398
Василь Ломаченко – Ентоні Кролла: відео бою
13 квітня 07:53 Василь Ломаченко – Ентоні Кролла: відео бою
7274
Зірка "Наполі" знову в центрі расистського скандалу, йому дісталося у Лондоні: відео
12 квітня 17:19 Зірка "Наполі" знову в центрі расистського скандалу, йому дісталося у Лондоні: відео
589
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук