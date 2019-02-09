Збірна України з хокею на останніх хвилинах поступилася Угорщині

В Угорщині відбувся четвертий матч міжнародного турніру, в якому бере участь збірна України U17. Суперниками наших хлопців є однолітки з Білорусі та Угорщини, всього ж кожна команда зіграє на турнірі по 4 матчі тривалістю по 45 хвилин кожен.

Угорщина U17 – Україна U17 5:4 (3:0; 1:2; 1:2)

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В перший день турніру нашій команді потрібно було зіграти відразу дві гри – першу зустріч команда Олега Шафаренко програла збірній Білорусі, а в другій впевнено обіграла господарів. У вчорашній грі збірна України до 17 років поступилася команді Білорусі по буллітам.

У заключному матчі турніру нашій команді протистояла збірна Угорщини. Уже в першому періоді господарі закинули тричі, ніж поставили збірну України в скрутне становище. Середина другого ігрового відрізка стала багатою на шайби – спочатку Богдан Панасенко та Олександр Плохотнік скоротили розрив до мінімального, після чого угорці змогли відіграти одну шайбу.

На третій період хокеїсти під керівництвом Олега Шафаренко вийшли зарядженими, і змогли зрівняти рахунок завдяки точним кидкам Артема Гребеника і Дениса Гончаренка. Однак перемога залишилася за угорцями – за півтори хвилини до кінця матчу господарі відправили шайбу у ворота Валентина Красносільського, після чого сіли в оборону.

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Підсумковий рахунок матчу 5:4, і збірна України до 17 років на мінорній ноті завершує свій перший в історії міжнародний турнір.

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