Збірна України з хокею не зуміла дограти матч через травму двох воротарів

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Збірна України втратила двох воротарів через травму / Федерація хокею України

Національна збірна команда України з хокею не дограла матч з білоруською збірною через травму обох воротарів. Це відбулося на турнірі Euro Ice Hockey Challenge у Будапешті.

Травми отримали Богдан Дьяченко та Олег Петров. На час зупинки гри Україна поступалася збірній Білорусі 1:4. Шайбу за українців в другому періоді закинув Сергій Бабинець.

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Як йдеться в повідомлені Федерації хокею України, зараз вона намагається якомога швидше розв'язати проблему і відправити нових голкіперів на турнір. 

Прізвища будуть опубліковані на нашому офіційному сайті згодом.

Вже у четвер, 12 грудня, збірна України повинна зіграти матч проти Південної Кореї, після чого на неї очікує матч плей-офф.

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11 грудня
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Хокей Новини Спорту
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