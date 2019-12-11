Збірна України з хокею не зуміла дограти матч через травму двох воротарів

Національна збірна команда України з хокею не дограла матч з білоруською збірною через травму обох воротарів. Це відбулося на турнірі Euro Ice Hockey Challenge у Будапешті.

Травми отримали Богдан Дьяченко та Олег Петров. На час зупинки гри Україна поступалася збірній Білорусі 1:4. Шайбу за українців в другому періоді закинув Сергій Бабинець.

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Як йдеться в повідомлені Федерації хокею України, зараз вона намагається якомога швидше розв'язати проблему і відправити нових голкіперів на турнір.

Прізвища будуть опубліковані на нашому офіційному сайті згодом.

Вже у четвер, 12 грудня, збірна України повинна зіграти матч проти Південної Кореї, після чого на неї очікує матч плей-офф.