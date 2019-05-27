Збірна України з хокею опустилася на найнижчу сходинку світового рейтингу за останні 16 років

Збірна України з хокею займає 25 місце в оновленому рейтингу Міжнародної федерації хокею (IIHF), який був сформований після закінчення чемпіонату світу-2019.

Перше місце, незважаючи на поразку у фіналі чемпіонату світу, зберегла збірна Канади. Серед лідерів відразу дві позиції втратила Швеція і відкотилася на 4-е місце. Топ-8 гарантувала собі участь в основному турнірі Олімпіади-2022.

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Збірна України, яка виступає в третьому за рахунком дивізіоні, займає 25-е місце. Це найнижча позиція України за час існування рейтингу.

Починаючи з 2016-го року, коли "синьо-жовті" після перемоги на чемпіонаті світу в Дивізіоні IB були на 22-й позиції, наша національна команда третій рік поспіль стабільно втрачає в рейтингу по одному місцю.

З 2003-го року, коли IIHF вперше почала формувати рейтинг національних збірних, найвищим досягненням команди України була 11-а позиція (2003, 2005).

Наступний чемпіонат світу в Дивізіоні IB за участю збірної України в 2020-му році прийме польське місто Катовіце.

Варто нагадати, що суперниками збірної України будуть Литва, Польща, Японія, Естонія та Сербія. Турнір триватиме з 26 квітня до 2 травня 2020 року. Переможець групи підніметься у вищий дивізіон. Остання команда у групі буде понижена.

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