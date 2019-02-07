Збірна України з хокею поступилася Польщі під керівництвом нового тренера

Збірна України з хокею в Броварах у серії булітів програла контрольний поєдинок проти збірної Польщі.

Україна – Польща 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайби: 0:1 Нойпауер (більш.), 24:36. 1:1 Савченко (Деніскін, Кучер – більш.), 39:34. 1:2 Капіца – Б, 65:00.

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Перший період команди провели при нулях на табло. І хоч збірна Польщі істотно перекидала українських противників – 2:11, але закинути у ворота Кирила Кучера у них так і не вийшло.

У другій двадцятихвилинці команди суттєво активізувалися в атаці, що відобразилося і на табло. Спочатку збірна Польщі змогла реалізувати чисельну перевагу і відкрити рахунок у матчі, але потім Іван Савченко теж в більшості прошив голкіпера польської команди і зрівняв рахунок.

Як і перші 20 хвилин зустрічі, третій період команди провели абсолютно на рівних, а рахунок на табло так і залишився 1:1. Не визначився результат матчу і в овертаймі – дуже хорошу гру показали обидва голкіпера і не дали противникам реалізувати свої моменти.

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Переможця вдалося визначити тільки в серії післяматчевих кидків, в якій сильнішими виявилися гравці збірної Польщі, які реалізували дві свої спроби. Переможний буліт на рахунку Арона Хмелевського.

Вже 8 лютого команди зіграють повторний поєдинок. Початок зустрічі о – 18:00.

До слова, чоловіча збірна України з хокею готується до чемпіонату світу в Дивізіоні IB, який відбудеться у квітні в Таллінні.

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