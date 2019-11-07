Збірна України з хокею програла перший матч у сезоні
7-го листопада в Естонії стартував міжнародний турнір Turkish Airlines Baltic Challenge Cup. У перший день національна збірна України програла Литві.
Литва – Україна 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
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Українські хокеїсти пропустили вже на 19 секунді матчу. За Литву результативним кидком відзначився Протченко.
У середині першого періоду "синьо-жовті" відігралися. Шайбу на свій рахунок записав Сільницький.
У другому та третьому періодах команди результативними кидками не відзначалися. Доля матчу вирішилася в овертаймі.
Литва зуміла вирвати перемогу завдяки одному влучному кидку. Українців засмутив Кракаускас, який приніс литовцям перемогу.
Наступну гру збірна України проведе 8 листопада проти Естонії.