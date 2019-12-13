Збірна України з хокею програла Південній Кореї на товариському турнірі

Збірна України з хокею програла Південній Кореї на Euro Ice Hockey Challenge в Будапешті – 2:4.

Україна – Південна Корея 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

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Українці відкрили рахунок в матчі зусиллями Руслана Ромащенка, але Південна Корея швидко зрівняла рахунок. У другому періоді Україна знову вийшла вперед. Точний кидок на рахунку Олександра Костікова.

Однак розвинути перевагу "синьо-жовтим" не вдалося. Південна Корея до кінця зустрічі відзначилася тричі і здобула першу перемогу на турнірі.

У першому матчі товариського турніру Україна поступилася Білорусі (1:4). Команда Вітера посіла останню позицію в групі і зіграє в поєдинку за 5-е місце. Суперник українців визначиться пізніше.