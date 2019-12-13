Збірна України з хокею програла Південній Кореї на товариському турнірі
Збірна України з хокею програла Південній Кореї на Euro Ice Hockey Challenge в Будапешті – 2:4.
Україна – Південна Корея 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
Читайте також: Україна з поразки стартувала на молодіжному чемпіонаті світу з хокею
Українці відкрили рахунок в матчі зусиллями Руслана Ромащенка, але Південна Корея швидко зрівняла рахунок. У другому періоді Україна знову вийшла вперед. Точний кидок на рахунку Олександра Костікова.
Однак розвинути перевагу "синьо-жовтим" не вдалося. Південна Корея до кінця зустрічі відзначилася тричі і здобула першу перемогу на турнірі.
У першому матчі товариського турніру Україна поступилася Білорусі (1:4). Команда Вітера посіла останню позицію в групі і зіграє в поєдинку за 5-е місце. Суперник українців визначиться пізніше.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі