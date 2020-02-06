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Збірна України з хокею розгромно поступилася Казахстану у кваліфікації на Олімпіаду-2022

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Збірна України / УХЛ

Збірна України невдало розпочала кваліфікацію на Олімпійські ігри 2022 у Пекіні (Китай). "Синьо-жовті" у Нур-Султані розгромно програли господарям льоду – Казахстану.

Україна – Казахстан 1:8 (1:5, 0:2, 0:1)

До теми: Збірна України перед стартом олімпійської кваліфікації втратила п'ятьох хокеїстів

Найбільш провальним для підопічних Сергія Вітера став перший період, в якому українські хокеїсти пропустили аж 5 голів.

"Синьо-жовті" відповіли тільки одним точним кидком нападника Сергія Бабинця з "Білого Барсу".

Другий період українці також не можуть записати у свій актив – дві пропущені шайби і рахунок на табло 1:7.

Остання 20-хвилинка також нічим хорошим для збірної України не увінчалася. Казахстанці ще один раз засмутили українського воротаря і встановили підсумковий результат 1:8.

Іншими суперниками України в групі H є команди Польщі та Нідерландів. З Польщею Україна зіграє 7 лютого, а Нідерландами – 9-го лютого.

Зазначимо, що тільки переможець турніру в Нур-Султані пройде до вирішального раунду олімпійського відбору.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Хокей Олімпіада-2022
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