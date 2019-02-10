Збірна України з хокею зазнала історичної поразки

Збірна України з хокею провела третій товариський поєдинок під керівництвом Андрія Срюбко. Українці вперше в історії поступилися суперникам з Румунії.

Україна – Румунія 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Шайби: 0:1 Мольнар, 0:2 Кириченко, 0:3 Фодор

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Команди розпочали гру досить обережно, не кидаючи всі сили в атаку. На екваторі першої 20-хвилинки номінальні гості зуміли двічі відзначитися зусиллями Жомбора Мольнара та Віталія Кириченка.

У другому періоді обидві збірні мали шанси для взяття воріт, але на перший план вийшла нереалізація гольових моментів і хороша гра двох голкіперів.

Підопічні Андрія Срюбко кинули всі сили в напад у кінцеві 20 хвилин, але бодай раз пробити румунську оборону їм не вдалося. Зате гості змогли збільшити розрив у рахунку до трьох шайб після голу від Чанаді Фодора.

Українці поступилися 0:3 – ця поразка стала першою для української команди в історії незалежності від румунів. У свою чергу сьогоднішні суперники здобули перемогу на міжнародному турнірі, вигравши два матчі у поляків й українців із загальним рахунком 5:0.

Раніше "синьо-жовті" програли в товариському матчі Польщі. У першому матчі україці програли у серії булітів, а в повторній грі розгромно поступилися 1:5.

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