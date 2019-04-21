Збірна України з хокею зазнала принизливої поразки у товариському матчі

Збірна України з хокею під час підготовки до участі в чемпіонаті світу в Дивізіоні 1B зіграла товариський матч проти білоруської "Юності". І зазнала поразки.

Матч закінчився розгромною перемогою білоруської команди. При тому що "Юність" вийшла на матч без ряду ключових гравців. Але це не завадило команді закинути чотири шайби у ворота "синьо-жовтих" – по два точні кидки у другому та третьому періодах.

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Українці на це так нічим і не відповіли.

"Юність" – збірна України 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Шайби: 1:0 – Протасеня (Кулаков) – 22:40, 2:0 – Аносов (Стефановіч, Мажуга) – 34:04, 3:0 – Протасеня (Геращенко, Кулаков – більш.) – 47:14, 4:0 – Кашкар (К. Брикун, Протасеня) – 54:15.