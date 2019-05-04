Збірна України з хокею зберегла місце в Дивізіоні 1B на чемпіонаті світу

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Збірна України з хокею
Збірна України з хокею / ФХУ

Національна збірна України з хокею й наступного сезону виступатиме у третьому за силою дивізіоні (1В) світового чемпіонату.

У суботу, 4 травня, о 20:00 збірна України з хокею на чемпіонаті світу проведе останній матч в групі проти Естонії, однак великої важливості для нашої команди ця гра не матиме.

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Раніше завершився матч Румунія – Нідерланди (3:1), який і визначив результат чемпіонату. Румуни несподівано заробили підвищення в класі, а Нідерланди вилітають дивізіоном нижче.

Нідерланди і Україна набрали по 3 очки, але у хокеїстів збірної України матч в запасі і перевага за особистими зустрічами, тому при будь-яких розкладах Нідерланди залишаться останніми.

У попередніх матчах ЧС-2019, крім перемоги над голландцями (8:1), підопічні Андрія Срюбка три поразки – від японців (2:3), поляків (3:7) та румунів (1:5).

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Теги: Спорт Новини Спорту Хокей
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