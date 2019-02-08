Збірна України з хокею здобула історичну перемогу на міжнародному турнірі: відео

Новостворена збірна України U-17 з хокею здобула першу в історії перемогу. Молоді українці виграли у ровесників з Угорщини на міжнародному турнірі.

Угорщина U-17 – Україна U-17 3:6 (0:2; 2:3, 1:1)

Читайте також: Збірна України з хокею поступилася Польщі під керівництвом нового тренера

На 10 хвилині зустрічі рахунок відкрив Олександр Плохотнік, а через хвилину перевагу подвоїв форвард "Білого Барса" Дмитро Андрощук. Після перерви наша команда не зменшила тиск на суперника, і "розписалася" в чужих воротах ще двічі – своїми шансами скористалися Денис Бородай та Михайло Симчук.

Ще в другому періоді угорці змогли частково відігратися, спочатку реалізувавши малий штраф нашої команди, а потім закинувши ще раз уже в рівних складах. На це наша команда відповіла шайбою Дениса Гончаренка.

У третьому періоді команди обмінялися закинутими шайбами ​​– на гол Михайла Симчука угорці відповіли влучним кидком Чолла.

Читайте також: Топ-10 голів січня Української хокейної ліги: відео

3:6 на табло, і збірна України до 17 років здобуває першу перемогу в історії під керівництвом Олега Шафаренка. Наступний матч наша команда зіграє у п'ятницю, 8 лютого, проти Білорусі. Початок зустрічі – о 20:00.

Дивіться відео матчу Угорщина U-17 – Україна U-17

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram