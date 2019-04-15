Збірна України з хокею зіграє матч проти збірної клубів УХЛ

16 квітня о 18:30 на льодовій арені "Альтаїр" в Дружківці національна збірна України з хокею зіграє контрольний матч проти збірної Української хокейної ліги.

Цей поєдинок підопічні Андрія Срюбка проведуть в рамках підготовки до чемпіонату світу в Дивізіоні 1В, який пройде в естонському Таллінні. Нагадаємо, що чемпіонат світу пройде з 28 квітня по 5 травня, а суперниками української команди стануть збірні Польщі, Японії, Естонії, Румунії та Нідерландів.

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Андрій Срюбко в цьому матчі планує використати 23 хокеїстів. Пізніше до команди приєднаються легіонери, задіяні в матчах своїх клубів в іноземних чемпіонатах.

Всі збори від матчу надійдуть до Фонду розвитку дитячої творчості міста Дружківка.

Склад національної збірної України:

Воротарі: Богдан Дьяченко ("Донбас"), Кирило Кучер ("Білий Барс")

Захисники: Олександр Бойових, Всеволод Толстушко (обидва – "Кременчук"), Кирило Жовнір, Дмитро Ігнатенко, Володимир Романенко (всі - "Донбас"), Станіслав Ординський ("Крижані Вовки"), Данило Скрипець ("Динамо"), Ігор Мережко (Lethbridge Hurricanes, WHL, Канада)

Нападники: Тимур Гриценко ("Кременчук"), Севастян Карпенко, Віталій Лялька, Вадим Мазур (всі – "Донбас"), Микита Коваленко ("Дніпро"), Сергій Бабинець (МХК "Гуменне", Словаччина), Микита Буценко ("Заглембе", Польща), Владислав Гаврик ("Міхаловце", Словаччина), Дмитро Даниленко (South Shore Kings, NCDC, США), Олег Задоєнко, Дмитро Німенко (обидва – "Стяуа", Румунія), Олександр Пересунько (Boston Jr. Bruins, NCDC, США), Владислав Куцевич ("Білий Барс")

Головний тренер: Андрій Срюбко

Склад збірної клубів УХЛ на контрольний матч:

Воротарі: Сергій Костенко, Максим Дуве (обидва – "Донбас")

Захисники: Юрій Сильницький, Андрій Григор'єв, Олександр Александров, Кирило Фроленко, Олександр Воронін (всі – "Донбас"), Філіп Матвієнко ("Дніпро"), Павло Таран, Михайло-Максим Ядловський ("Білий Барс").

Нападники: Ілля Коренчук, Артем Пуголовкін, Максим Разумов, Олександр Костіков, Владислав Луговий, Денис Мостовий, Андрій Денискін (всі - "Донбас"), Кирило Бондаренко, Іван Дунаєв, Руслан Ромащенко (всі – "Дніпро"), Іван Савченко, Олексій Ворона ("Кременчук"), Юрій Качан ("Білий Барс"), Володимир Чердак, Микита Олійник (МХК "Динамо")

Головний тренер: Сергій Вітер