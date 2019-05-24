Збірна України з хокею зіграє на чемпіонаті світу в Польщі

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Збірна України з хокею
Збірна України з хокею / ФХУ

Визначилося місце проведення чемпіонату світу з хокею в Дивізіоні IB, в якому виступає Україна. Турнір відбудеться польському місті Катовіце.

Відповідне рішення було прийнято під час конференції IIHF, де розглядалися місце проведення хокейних турнірів на наступні декілька років.

До слова: Київ прийме чемпіонат світу з хокею U20

Варто нагадати, що суперниками збірної України будуть Литва, Польща, Японія, Естонія та Сербія. Турнір триватиме з 26 квітня до 2 травня 2020 року. Переможець групи підніметься у вищий дивізіон. Остання команда у групі буде понижена.

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Теги: Спорт Новини Спорту Хокей
Джерело: 24 канал
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