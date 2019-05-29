Збірна України з кульової стрільби здобула чергову ліцензію на Олімпійські ігри

На етапі Кубку світу з кульової стрільби українець Олег Царьков зупинився за два кроки від п'єдесталу в стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів, посівши у фіналі 5-е місце.

Переміг в цій вправі чех Філіп Непейчал, випередивши на 1,3 бала хорвата Петара Горсею. Бронзову нагороду виграв китаєць Хаожань Ян.

Читайте також: Двоє українців стали чемпіонами Європи у змаганнях з кульової стрільби

Втім, цього результату, вистачило для кваліфікації на Олімпійські ігри в Токіо, які відбудуться у 2020 році.

Вітаємо представника кульової стрільби Олега Царькова із здобуттям олімпійської ліцензії у Токіо-2020.



Отримати омріяний квиток нашому спортсмену дозволило п'яте місце у стрільбі з пневматичної гвинтівки (10 м) на етапі Кубку світу у Мюнхені.#issfworldcup pic.twitter.com/73wDXxkisY — НОК України (@OlympicUA) 28 мая 2019 г.

Нагадаємо, днем ​​раніше українка Олена Костевич здобула срібло у стрільбі з малокаліберного пістолета з 25 метрів, а Олег Царьков став сьомим у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень на 50 метрів.

Це четверта олімпійська ліцензія для України у кульовій стрільбі після здобутих на торішньому світовому форумі у Чханвоні ліцензій Олени Костевич у МП-5 і Павла Коростильова в ПП-3, а також ліцензії Олександра Петріва у МП-8.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram