Збірна України з легкої атлетики у фантастичній боротьбі виборола золото Європейських ігор-2019

Збірна України виграла золото Європейських ігор в Мінську в командному змаганні з легкої атлетики.

З самої першої дисципліни – чоловічого бігу на 100-метрів – Україна захопила лідерство й утримувала його практично до кінця матчу.

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У передостанньому виді програми – чоловічих стрибках у висоту – українську команду за очками наздогнали білоруси. Українці перемогли в господарів, збірної Білорусі, яку особисто підтримував на стадіоні "Динамо" президент країни Олександр Лукашенко.

У фінал змагань вийшли шість збірних. Після семи видів програми (100 м у жінок і чоловіків, стрибків у довжину в жінок, метанні списа у жінок, естафети 4 по 400 м, 100 м з бар'єрами і стрибках у висоту в чоловіків, 100 м з бар'єрами у жінок) українці та білоруси утримували лідерство й команда-переможниця Європейських ігор визначалася у гонці переслідування — змішаній естафеті 800−600−400−200 м.

Українці і білоруси стартували разом. На першому етапі за нашу збірну, які на попередніх етапах біг Євген Гуцол. Естафету Ользі Ляховій він передавав майже одночасно з білорусом Яном Сломою. Не вдалося збільшити перевагу і після другого етапу. На третьому етапі Олексій Поздняков відразу наростив швидкість і зумів дещо збільшити відрив від білорусів, а Яна Качур утримала лідерство і привела Україну до перемоги у Європейських іграх.

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Бронзові нагороди за підсумками матчу завоювала команда Німеччини. Це золото стало дев'ятим на Європейських іграх для українських спортсменів.

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