Збірна України з міні-футболу знищила Гану та вийшла у чвертьфінал чемпіонату світу: відео
В рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу з міні-футболу національна команда України розібралася зі збірною Гани.
Українці не залишили суперникам шансів, забивши вісім сухих голів і впевнено вийшли в 1/4 фіналу на світовій першості.
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Українці зробили вагому заявку на перемогу вже на початку матчу, відзначившись чотири рази. Точні удари на рахунку Віктора Цоя, Віталія Харченка, Євгенія Андрієнка і Андрія Хомина. Останній до перерви встиг оформити дубль.
У другій половині зустрічі Україна забила ще тричі. Голами відзначилися Хомин, Харченко та Євген Заєць.
У чвертьфіналі збірна України зіграє проти переможця матчу Угорщина – Колумбія. Поєдинки 1/4 фіналу відбудуться у середу, 9 жовтня.
Україна – Гана відео матчу
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