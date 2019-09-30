Збірна України з мініфутболу пішла на неочікуваний крок на ЧС після відмови у візі нашим гравцям

Збірна України з мініфутболу не змогла привести весь склад на Чемпіонат світу, який стартував в Австралії. При цьому проблеми виявилися не спортивні, а бюрократичні.

Так, із заявлених на турнір 22 футболістів, візи отримали лише вісім спортсменів. При цьому серед яких немає номінальних голкіперів. Саме вони і відправилися до Австралії, де у місті Перт і відбудеться Чемпіонат світу. Там їх вночі зустріла українська діаспора.

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Команда ж подала апеляцію на відмову у візах. Якщо її приймуть, то решта футболістів вирушить до Австралії вже у вівторок, 1 жовтня. на цей день в українців запланований матч з Ліваном. Тож навряд чи вони встигнуть на гру.

"Оскільки у складі команди на перший матч є тільки 5 гравців та тренери, ми вирішили підтримати ідею нашого президента Володимира Зеленського та піти трохи далі. Видавати паспорти нашої країни нашій діаспорі тут ми не можемо, але заявити пару гравців з місцевої української команди ми можемо. Отож, після вечірнього тренування буде вирішено хто з "Козаків Перту" приєднається до нашої команди", – заявили у Федерації мініфутболу України.

Нагадаємо, на Чемпіонаті світу з мініфутболу збірна України 1 жовтня зіграє проти Лівану. Початок зустрічі о 16:00 за київським часом. У четвер, 3 жовтня, українцям протистоятиме збірна Румунії (початок – о 15:30). В суботу відбудеться гра проти збірної Нігерії (початок о 15:30).