Збірна України з мініфутболу виграла перший матч на чемпіонаті світу, граючи без воротаря

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Збірна України з мініфутболу
Збірна України з мініфутболу / facebook.com/pg/ukraineminifootball

Збірна Україна з мініфутболу вдало стартувала на чемпіонаті світу в Австралії. "Синьо-жовті" обіграли Ліван у першому матчі групового етапу.

Українська збірна здобула перемогу в першому матчі на чемпіонаті світу з рахунком 3:0. І це попри те, що на перших хвилинах в України було вилучено воротаря. Замість нього майже весь матч стояв польовий гравець – Віктор Цой.

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Україна – Ліван відео повного матчу

Як відомо, збірна України з мініфутболу не змогла привести весь склад на чемпіонат світу. Із заявлених на турнір 22 футболістів, візи отримали лише вісім спортсменів. При цьому серед них немає номінальних голкіперів.

Саме вони й відправилися до Австралії, де у місті Перт і відбудеться чемпіонат світу. Там їх вночі зустріла українська діаспора.

На чемпіонаті світу Україна також зіграє проти Румунії (3 жовтня) та з Нігерією (5 жовтня). У плей-офф виходять дві найкращі команди групи.

Румунія і Нігерія вже зіграли матч 1-го туру, європейці перемогли з рахунком 10:0.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
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