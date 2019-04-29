Збірна України з непристойним рахунком програла Польщі на чемпіонаті світу з хокею

Збірна України з хокею програла й другий поєдинок на чемпіонат світу з хокею у Дивізіоні 1В. Цього разу кривдниками "синьо-жовтих" стали хокеїсти з Польщі.

Польща – Україна 7:3 (2:1, 4:1, 1:1)

Шайби: 15:56 – Капіца (Вронка, Іскарчік) – 1:0, 17:53 – Толстушк (Задоєнко) – 1:1, 19:03 – Капіца (Іскарчік, Колуш) – 2:1, 02:39 – Домогала (Яскевіч, Міхалскі) – 3:1, 4:00 – Капіца (Нойпауер) – 4:1, 06:24 – Лялька (Петрухно) – 4:2, 07:07 – Капіца (Брик, Нойпауер) – 5:2, 07:32 – Коморскі (Гощінскі) – 6:2, 01:06 – Капіца – 7:2, 08:56 – Бабинець (Петрухно) – 7:3

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У першому періоді збірна України досить тривалий час грала з польською командою на рівних. Однак саме полякам вдалося першими вийти вперед завдяки курйозному голу Капіци. Проте "синьо-жовті" відразу зрівняли рахунок. Шайбу на свій рахунок записав Толстушко. Та на 19-й хвилині Польща вдруге вийшла вперед і команди пішли відпочивати за рахунку 2:1.

Другий період став справжньою катастрофою для українців. Підопічні Олега Шафаренка пропустили від поляків аж чотири шайби й зуміли відповісти тільки одним голом. У другій чверті поляк Капіца оформив чотири шайби у ворота України й став першим гравцем, який забив у ворота українців більше, аніж три шайби.

Не кращі справи збірної України були в останньому періоді. Уже на старті українці пропустили сьому шайбу, що стало черговим антирекордом. Україна ніколи не пропускала від поляків більше, аніж шість шайб. Третю шайбу за збірну України провів Бабинець й установив підсумковий результат 7:3.

Перший поєдинок на чемпіонаті світу Україна драматично програла Японії. Наступний матч "синьо-жовта" команда зіграє 1-го травня проти Нідерландів. Наразі українці в турнірній таблиці на 5-й позиції.

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