Збірна України з пляжного футболу розгромно програла Росії на Європейських іграх

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Збірна України з пляжного футболу розгромно програла Росії
Збірна України з пляжного футболу розгромно програла Росії / ffu.ua

Збірна України з пляжного футболу в останньому матчі групового етапу Європейських ігор розгромно програла Росії. У матчі, який вже не міг завадити українцям вийти до півфіналу," синьо-жовті" пропустили аж 5 м'ячів.

Росія – Україна 5:1
Голи: Кришанов, 15, Папоротний, 17, Земсков, 25, Шишин, 34, Романов, 34 – Сидоренко, 27

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Перемігши у двох стартових поєдинках групового турніру ΙΙ Європейських ігор, підопічні Євгена Варениці достроково забезпечили собі вихід до півфіналу змагань. Тому сьогоднішній матч проти збірної Росії міг вплинути лише на місце, з якого наша команда кваліфікується до 1/2 фіналу.

Українці поступилися з рахунком 1:5. М'яч у складі "синьо-жовтих" забив воротар Віталій Сидоренко.

Тепер остаточний розклад у групі B з'ясується після завершення поєдинку Італія – Іспанія, в якому визначиться другий півфіналіст від нашого квартету. Без цього матчу Україна очолює групу B.

Суперниками нашої збірної у півфіналі ΙΙ Європейських ігор можуть стати швейцарці, білоруси чи португальці. У групі A все також залежить від результату останнього матчу Білорусь – Португалія.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Європейські ігри 2019
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