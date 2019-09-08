Збірна України з пляжного футболу у феєричному матчі посіла сьоме місце в Суперфіналі Євроліги

У поєдинку за сьоме—восьме місця в Суперфіналі Євроліги-2019 збірна України з пляжного футболу переграла збірну Швейцарії.

Україна – Швейцарія 9:7

Голи: Пачев, 7, Зборовський, 8, 33, 36, Войток, 10, Макеєв, 15, Войтенко, 18, 28, Медвідь, 35 – Ходель, 13, 35, Отт, 17, 23, Штейнеманн, 18, 32, Монод, 22

Вилучення: Сидоренко, 32, Пачев, 35

У своєму останньому матчі в Суперфіналі Євроліги-2019 у португальському містечку Фігейра-да-Фош підопічні Євгена Варениці боролися за сьоме місце з командою Швейцарії. Поєдинок завершився з рахунком 9:7 на користь "синьо-жовтих".

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Українці забили першими, а до 10-ї хвилини вже були попереду 3:0. На 18-й хвилині рахунок був 5:3 на користь нашої збірної. Однак згодом швейцарцям вдалося зрівняти – 5:5.

На 32-й хвилині українці отримали перше вилучення – Сидоренко. І Штейнеманн зрівняв рахунок 6:6. Та Зборовський мало не одразу вивів українців вперед – 7:6. На 35-й хвилині Україна знову отримала вилучення, а команди обмінялися голами – відзначилися Медвідь та Ходель. Остаточний рахунок встановив Зборовський, оформивши хет-трик.