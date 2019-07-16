Збірна України з пляжного футболу відмовилася їхати в Росію і пропустить чемпіонат світу

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Збірна України з пляжного футболу
Збірна України з пляжного футболу

Збірна України з пляжного футболу не виступить в європейській кваліфікації чемпіонату світу, що пройде в Москві.

Асоціація пляжного футболу України прийняла рішення відмовитися від виступу в кваліфікації. Відбірковий турнір відбудеться з 19-го по 27 липня в "Лужниках".

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"Прийнято рішення не делегувати збірну України на ці змагання", – повідомили в Асоціації пляжного футболу України.

Таким чином, команда Євгена Варениці пропустить фінальний турнір, який пройде в Парагваї.

Нагадаємо, що українці у відбірковому етапі потрапили в групу D, де їх суперниками стали команди Іспанії, Азербайджану та Латвії.

Раніше на II Європейських іграх в Мінську Україна посіла четверте місце, поступившись в матчі за бронзу збірный Швейцарії (4:5). Також українська команда пробилася в суперфінал Євроліги і отримала право виступити на Всесвітніх пляжних іграх.

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Теги: Новини Росії Футбол Спорт Новини Спорту Збірна України з футболу
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