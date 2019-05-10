Збірна України з пляжного футболу зазнала принизливої поразки від Росії

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Збірна України з пляжного футболу
Збірна України з пляжного футболу / ФФУ

Збірна України поступилася Росії у чвертьфіналі відбору на Всесвітні пляжні ігри 2019.

Українці пропустили аж сім голів від росіян, зумівши відзначитися у воротах суперника лише двічі.

Україна – Росія 2:7

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Тож саме збірна Росії виходить у півфінал відбору на Всесвітні пляжні ігри, гарантувавши собі участь у турнірі. Адже пряму перепустку до фінальної частини Всесвітніх пляжних ігор отримають півфіналісти й п'ята команда відбірного турніру, яка визначиться у плей-офф невдах 1/4 фіналу. Серед них і збірна України.

Нагадаємо, що перші в історії Всесвітні пляжні ігри проходитимуть із 8-го по 15 жовтня в Сан-Дієго. Окрім пляжного футболу, спортсмени змагатимуться ще в 16-ти дисциплінах.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
Джерело: 24 канал
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