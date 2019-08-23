Збірна України з поразки розпочала чемпіонат Європи з волейболу

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Збірна України з поразки розпочала чемпіонат Європи з волейболу
Збірна України з поразки розпочала чемпіонат Європи з волейболу / fvu.in.ua

Жіноча збірна України з волейболу невдало розпочала чемпіонат Європи. Українські спортсменки в першій грі програли збірній Бельгії.

Бельгія – Україна 3:0 (25:10, 25:19, 25:22)

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Підопічні Гарія Єгіазарова поступилися збірній Бельгії за підсумком трьох сетів. У першій партії бельгійки відразу захопили ініціативу й не дозволили українкам вирівняти рахунок.

На старті другого сету вже українки вийшли вперед. Та збірна Бельгії швидко зрівняла рахунок і знову виграла сет.

В останньому сеті велася найбільш запекла боротьба. Українки програвала 24:18 й зуміли скоротити рахунок до 24:22. На жаль, Бельгія дотиснула наших дівчат – 25:22.

Наступний матч збірна України проведе 25-го серпня проти збірної Італії. Також українки на чемпіонаті Європи зіграють проти Польщі, Португалії та Словенії.

Результати всіх матчів збірної України – читайте на Спорт24.

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Теги: Спорт Новини Спорту Волейбол
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