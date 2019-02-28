Збірна України з сенсацією розгромно програла Ізраїлю

Збірна України з футболу у віці до 19 років провела другий виїзний спаринг проти команди Ізраїлю, в якому не зуміла домогтися позитивного результату.

Другий матч, на відміну від першого поєдинку, в якому підопічні Нагорняка обіграли суперників з рахунком 3:0, був не таким успішним. Українці програли звітний поєдинок з рахунком 0:4.

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Ізраїльтяни забили три голи ще до перерви, ну а в другому таймі встановили остаточний рахунок.

До слова, Україна U-19 готується до матчів відбору в еліт-раунд Євро-2019. 20 березня українці зіграють матч відбору проти Сербії, а пізніше зустрінуться з Італією та Бельгією.

Раніше Спорт 24 повідомляв, що у своєму першому матчі на турнірі Croatia Womens Cup 2019 жіноча збірна України з футболу переграла збірну Хорватії з рахунком 4:0.

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