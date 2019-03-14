Збірна України з шахів не змогла вибороти срібні нагороди чемпіонату світу

Жіноча збірна України з шахів програла вирішальний матч на чемпіонаті світу і залишилася без медалей. Українки програли китаянкам, які ще раніше стали чемпіонками світу.

В останньому, 9-му турі командного чемпіонату світу, Україна програла Китаю – 0,5:3,5 і посіла підсумкове четверте місце.

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На першій дошці Марія Музичук зіграла внічию, але на інших дошках програли Анна Музичук, Анна Ушеніна та Інна Гапоненко.

Таким чином, підопічні Михайла Бродського поділили 3-4 місця з командою Грузії, однак за додатковим показником українки лише четверті.

Чемпіонками світу в підсумку стали китаянки. Другою – Росія. Якщо б українки зуміли перемогти, а росіянки зазнали фіаско, то збірна України здобула б срібні нагороди.

Зазначимо, що чоловіча збірна України у турнірі участі не брала. Тут трійка призерів наступна: 1. Росія – 16; 2. Англія – 13; 3. Китай - 12.

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