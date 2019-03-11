Збірна України з шахів зіграє з Росією після перемоги над Вірменією на чемпіонаті світу
Жіноча збірна України з шахів здолала збірну Вірменію у 6-му турі командного чемпіонату світу, який відбувається у столиці Казахстану Астані.
Вирішальна перемога на рахунку Анни Музичук. Її сестра Марія, а також Інна Гапоненко і Наталя Букса свої партії завершили внічию.
Читайте також: Харків’янин Тихон Черняєв – 9-річний шаховий рекордсмен
Тепер українки мають 9 командних очок і зберігають за собою третє місце. Лідирує Китай – 12 очок, далі йде Росія – 10.
Саме з росіянками у вівторок, 12 березня, зіграють підопічні Михайла Бродського.
Чемпіонат світу триватиме до 14 березня. Раніше українки перемогли команду Угорщини та зіграли внічию з Грузією та Казахстаном.
Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram
Джерело: 24 Канал
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі