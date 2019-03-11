Збірна України з шахів зіграє з Росією після перемоги над Вірменією на чемпіонаті світу

Жіноча збірна України з шахів здолала збірну Вірменію у 6-му турі командного чемпіонату світу, який відбувається у столиці Казахстану Астані.

Вирішальна перемога на рахунку Анни Музичук. Її сестра Марія, а також Інна Гапоненко і Наталя Букса свої партії завершили внічию.

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Тепер українки мають 9 командних очок і зберігають за собою третє місце. Лідирує Китай – 12 очок, далі йде Росія – 10.

Саме з росіянками у вівторок, 12 березня, зіграють підопічні Михайла Бродського.

Чемпіонат світу триватиме до 14 березня. Раніше українки перемогли команду Угорщини та зіграли внічию з Грузією та Казахстаном.

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