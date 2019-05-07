Збірна України з синхронного плавання здобула п’ять нагород на етапі Світової серії FINA
На етапі Світової серії FINA з артистичного плавання у Пекіні українська збірна здобула п’ять нагород. Наші дівчата двічі піднімалися на другу сходинку п’єдесталу. Ще тричі українки вибороли бронзові медалі.
Вони здобули другі місця серед комбінованих груп та у технічному соло, а також треті місця серед технічних дуетів, з довільними програмами серед дуетів та груп.
До слова: Британські синхроністки виступили у басейні, заповненому пластиковим сміттям
Варто зазначити, що на змаганнях збірна України була представлена молодіжним складом: Олександра Бурдова, Ганна Носова, Валерія Шило, Олеся Дерев’янченко, Анастасія Кулик, Дар’я Корнєєва, Катерина і Софія Стулєнкови, Ангеліна Овчиннікова, Євгенія Лихман, Євангеліна Клименко.
Джерело: 24 канал
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