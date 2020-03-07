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Збірна України з тенісу здійснила неймовірний камбек у Кубку Девіса

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Ілля Марченко / ФТУ

Чоловіча збірна України з тенісу перемогла Китайський Тайбей в рамках плей-офф Світової групи I. Після першого ігрового дня українці висіли на волосині від поразки.

У п'ятницю, 6-го березня, Сергій Стаховський та Ілля Марченко програли у своїх матчах. Відтак суперникам українців у Запоріжжі потрібно було виграти один матч.

Фундамент до камбеку заклали Денис Молчанов та Сергій Стаховський. Вони у третій зустрічі в парному протистоянні перемогли Цунг-Хуа Янга та Ченг-Пенг Сье. Рахунок у матчі 2:1 (6:7, 6:4, 6:4).

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Не обійшлося без трьох сетів у матчі Сергія Стаховського проти Ву Тун Ліня. Перемога українця з рахунком 7:6, 4:6, 6:3.

У вирішальному матчі Ілля Марченко зустрічався з Чунь Сінь Ценом і здобув перемогу у двох сетах 6:3, 6:2.

Таким чином, збірна України перемогла Китайський Тайбей з рахунком 3:2.

У рамках Кубка Девіса наша збірна ще жодного разу не відігравалася з такого рахунку за підсумками першого ігрового дня.

Свій наступний командний поєдинок "синьо-жовті" проведуть у вересні цього року.

Українська збірна разом з іншими переможцями плей-офф Першої Світової групи і команди, які програли на цьому тижні у кваліфікації Davis Cup Finals-2020 року, будуть боротися за путівки у кваліфікаційний етап Фіналу Кубка Девіса-2021.

Торік збірна України програла в гостях збірної Угорщини в матчі за вихід у кваліфікацію Davis Cup Finals.

Що таке Кубок Девіса? Найбільші міжнародні командні змагання у чоловічому тенісі, проводяться щороку. Найбільше перемог у Кубку Девіса здобула команда США – 32. Україна ніколи не перемагала.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Теніс
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