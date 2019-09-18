Збірна України з волейболу виграла в Естонії на Євро-2019 та вийшла в плей-офф

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Збірна України перемогла Естонію
Збірна України перемогла Естонію / cev.eu

Збірна України з волейболу продовжує успішний виступ на Чемпіонаті Європи. Цього разу "синьо-жовті" перемогли збірну Естонії.

На відміну від попередніх матчів, цього разу українці впоралися на три сети. При цьому естонці не зуміли дати опору нашій команді.

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В першому сеті українці захопили ініціативу та одразу пішли у відрив – 5:0, 10:2. Згодом відрив у рахунку став двозначним. Тож перший сет виграли з рахунком 25:17.

Естонці першими набрали очки у другому сеті. І до середини сету вели боротьбу на рівних з українцями. Та після цього українські волейболісти знову пішли у відрив. набравши вісім очок. А сет закінчився за двозначної різниці 25:15.

Боротьба точилася і на початку третього сету. Але на довго естонців не вистарчило. Українці поступово збільшили відрив у рахунку і перемогли у сеті 25:14 та у матчі загалом.

Україна – Естонія 3:0 (25:17, 25:15, 25:14)

Це третя перемога збірної України у чотирьох матчах на Чемпіонаті Європи. Україна гарантувала собі участь у плей-офф Чемпіонату Європи, адже з секстету D у наступний раунд виходять чотири команди.

Фото: cev.eu

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Теги: Спорт Новини Спорту Волейбол
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