Збірна України з волейболу здобула першу перемогу за 16 років на чемпіонаті Європи

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Жіноча збірна України з волейболу
Жіноча збірна України з волейболу / Фото з відкритих джерел

Жіноча збірна України з волейболу здобула першу перемогу в своєму останньому матчі на чемпіонаті Європи-2019.

Україна – Португалія 3:0 (25:22, 25:15, 25:20)

Попередні матчі: з Польщею, Італією, Бельгією, Словенією

Без турнірної мотивації команда Гарія Єгіазарова впевнено обіграла явних аутсайдерів групи – Португалію.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі стала Каріна Денисова, яка набрала 13 очок.

Наші співвітчизниці змогли обірвати неприємну для себе серію з 20 матчів без перемог у фінальних турнірах європейської першості. Хоч якусь  розраду на тлі в цілому невдалого виступу на турнірі "жовто-сині" здобули.

Зазначимо, що чоловіча збірна України стартує на чемпіонаті Європи 13 вересня матчем проти Чехії. Також в групі команди Угіс Крастіньш Естонія, Польща, Нідерланди та Чорногорія.

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Теги: Спорт Волейбол
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