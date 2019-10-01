Збірна України з волейболу зробила ривок у рейтингу після успіху на Євро-2019

Збірна України з волейболу піднялася одразу на п'ять позицій вверх після успіху на Чемпіонаті Європи. Тепер українці на 14-у місці в рейтингу CEV.

Завдяки успішній грі та виходу у чвертьфінал Чемпіонату Європи, українці піднялися одразу на п'ять позицій.

До слова: Чому нам варто подякувати збірній України з волейболу за Євро-2019

На першому місці залишилася збірна Сербії, яка й обіграла українців у чвертьфіналі, а згодом виграла Євро-2019.

Однак 14-го місця у рейтингу виявилося недостатньо, щоб потрапити на кваліфікаційний турнір на Олімпіаду. Туди потрапляють лише кращих вісім європейських збірних, а на Олімпійські ігри – лише одна команда.