Збірна України залишилася без тренера після провального Євро-2020 з гандболу

Чоловіча збірна України з гандболу залишилася без тренера. Сергій Бебешко покинув тренерське крісло після провалу на Євро-2020.

Інформацію про відставку Бебешка підтвердив президент ФГУ Андрій Мельник.

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Після завершення нашої участі у турнірі Сергій Васильович написав заяву про те, що він залишає посаду головного тренера збірної України. Ми ж можемо лише подякувати йому – його робота дійсно помітна,

– цитує Мельника сайт ФГУ.

Наразі не відомо, хто очолить команду. За словами Мельника, на виконкомі ФГУ буде розглянуто кандидатури на посаду головного тренера чоловічої збірної.

Збірна України на Євро-2020 програла три матчі – Північній Македонії (25:26), Австрії (30:24) та Чехії (29:33).

Також відбулися зміни у тренерському штабі жіночої збірної України

На посаду головного тренера команди призначений Заслужений тренер України Борис Миколайович Чижов. Він вже в повному обсязі займається виконанням своїх обов'язків,

– заявив Мельник.

Чижов змінив на тренерському містку жіночої збірної України Наталію Ляпіну.

У відборі до жіночого Євро-2020 жіноча команда в минулому році зустрічалась на виїзді з Румунією (24:27) та вдома з Польщею (26:27).

Попереду у збірної ще два матчі з Фарерськими островами, а також домашній поєдинок проти румунок та гостьова гра із Польщею.