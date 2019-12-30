Збірна України записала новорічне привітання: яскраве відео
Футболісти збірної України разом з головним тренером Андрієм Шевченком записали новорічне відеозвернення до вболівальників.
Українські гравці звернулися до вболівальників у рамках марафону привітань від Української асоціації футболу.
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Вболівальників з новим роком привітали відразу десятеро гравців збірної України, які у 2019 році здобували путівку на Євро-2020.
Серед них: Андрій Пятов, Віктор Циганков, Микола Матвієнко, Андрій Лунін, Віктор Коваленко, Роман Яремчук, Євген Коноплянка, Олександр Караваєв, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко.
Наставник збірної України Андрій Шевченко передав "естафету привітань" далі.
Відео привітання
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